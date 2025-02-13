Въехавший в толпу в Мюнхене водитель оказался афганцем

Полицейские задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу в немецком Мюнхене. Им оказался 24-летний уроженец Афганистана, пишет газета Bild.

Сегодня автомобиль протаранил колонну участников акции протеста, организованного профсоюзом Verdi. При этом свидетели утверждали, что машина «намеренно въехала в бастующих».

По предварительной информации, число пострадавших составляет уже 27 человек. Несколько из них - в том числе ребенок - находятся в критическом состоянии, пишет газета.

При этом сотрудники полиции уже задержали водителя автомобиля Mini Cooper, врезавшегося в толпу. Этнический афганец ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из Германии депортирован не был.

« П е р е д з а д е р ж а н и е м с о т р у д н и к и п о л и ц и и о т к р ы л и о г о н ь п о м а ш и н е , к о т о р о й у п р а в л я л а ф г а н е ц . П о л у ч и л л и о н р а н е н и я , п о к а н е и з в е с т н о » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

На кадрах из Мюнхена, опубликованных РИА Новости, видно, как полицейские надевают наручники на человека, лежащего на земле.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер уже заявил, что попытка протаранить толпу на машине, вероятно, была запланированным нападением, и призвал «что-то менять в Германии - и быстро».