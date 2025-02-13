Въехавший в толпу в Мюнхене водитель оказался афганцем
Полицейские задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу в немецком Мюнхене. Им оказался 24-летний уроженец Афганистана, пишет газета Bild.
Сегодня автомобиль протаранил колонну участников акции протеста, организованного профсоюзом Verdi. При этом свидетели утверждали, что машина «намеренно въехала в бастующих».
По предварительной информации, число пострадавших составляет уже 27 человек. Несколько из них - в том числе ребенок - находятся в критическом состоянии, пишет газета.
При этом сотрудники полиции уже задержали водителя автомобиля Mini Cooper, врезавшегося в толпу. Этнический афганец ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из Германии депортирован не был.
«Перед задержанием сотрудники полиции открыли огонь по машине, которой управлял афганец. Получил ли он ранения, пока неизвестно», - говорится в статье.
На кадрах из Мюнхена, опубликованных РИА Новости, видно, как полицейские надевают наручники на человека, лежащего на земле.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер уже заявил, что попытка протаранить толпу на машине, вероятно, была запланированным нападением, и призвал «что-то менять в Германии - и быстро».