Мужчина провалился в яму на глубину 10 метров и остался жив

Мужчина провалился в 10-метровую яму в Нижнем Новгороде, которая образовалась у него под ногами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Керченская. Прохожий решил срезать путь по газону, но под его ногами внезапно провалился грунт. Доставать пострадавшего пришлось спасателям — один из сотрудников МЧС спустился к нему на тросе и помог подняться.

Канал отмечает, что мужчина отделался легкими травмами — он получил лишь ушиб. Сейчас с ним работают медики. Причина образования провала неизвестна.

Напомним, что в ноябре 11-летний школьник провалился в яму с кипятком в Челябинске. Ребенок получил ожоги 30-40% кожи. В мэрии заявили, что провал образовался из-за подмыва грунта. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).