Судовладелец назвал причину крушения "Волгонефть-239"

Крушение танкера "Волгонефть-239" произошло из-за ветроволновой нагрузки на корпус. Об этом во время заседания суда заявила Ольга Паутова, представляющая интересы ЗАО "Волгатранснефть".

" П р и ч и н о й к р у ш е н и я " В о л г о н е ф т ь - 2 3 9 " с т а л а в е т р о в о л н о в а я н а г р у з к а , п р е в ы с и в ш а я к о н с т р у к т и в н ы е с п о с о б н о с т и к о р п у с а с у д н а " , – ц и т и р у е т е е ТАСС.

В ходе заседания судья также озвучил довод судовладельца о возникновении инцидента вследствие задержки фрахтователем срока разгрузки танкера.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре 2024 года.

В конце января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.