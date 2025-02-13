Судовладелец назвал причину крушения "Волгонефть-239"

Крушение танкера "Волгонефть-239" произошло из-за ветроволновой нагрузки на корпус. Об этом во время заседания суда заявила Ольга Паутова, представляющая интересы ЗАО "Волгатранснефть".
"Причиной крушения "Волгонефть-239" стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна", – цитирует ее ТАСС.
В ходе заседания судья также озвучил довод судовладельца о возникновении инцидента вследствие задержки фрахтователем срока разгрузки танкера.
Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в декабре 2024 года.
В конце января специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239" после окончания откачки мазута с его кормовой части. Работы завершатся к 31 марта.