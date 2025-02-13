Екатеринбуржца задержали за одобрение убийства военкора Татарского

В Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего мужчину, оправдавшего теракт в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

© соцсети

По словам собеседника агентства, екатеринбуржец оставил в соцсети «ВКонтакте» под одной из публикаций комментарий, в котором оправдал действия участницы теракта Дарьи Треповой* . В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Отмечается, что пока подозреваемый находится на свободе.

Напомним, что Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба находилась в статуэтке, которую военкору подарила Трепова*. Девушку приговорили к 27 годам колонии.

* внесена в список террористов и экстремистов