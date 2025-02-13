В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей

Автомобиль въехал в толпу людей в Мюнхене
Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене, пострадали 15 человек. Об этом со ссылкой на представителей полиции пишет газета Bild.
По словам очевидцев, которые приводит издание, автомобиль врезался в участников митинга. При этом свидетели утверждают, что машина «намеренно въехала в бастующих».
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«Есть несколько раненых. На месте находятся машины скорой помощи», - говорится в статье.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Ранее в немецком Магдебурге произошел наезд автомобилей на толпу во время рождественской ярмарки. Как сообщили власти федеральной земли Саксония-Анхальт, в результате погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Власти региона назвали произошедшее терактом, при этом наезд был совершен двумя автомобилями.