В Мюнхене автомобиль наехал на группу людей

Автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене, пострадали 15 человек. Об этом со ссылкой на представителей полиции пишет газета Bild.

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По словам очевидцев, которые приводит издание, автомобиль врезался в участников митинга. При этом свидетели утверждают, что машина «намеренно въехала в бастующих».

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« Е с т ь н е с к о л ь к о р а н е н ы х . Н а м е с т е н а х о д я т с я м а ш и н ы с к о р о й п о м о щ и » , - г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее в немецком Магдебурге произошел наезд автомобилей на толпу во время рождественской ярмарки. Как сообщили власти федеральной земли Саксония-Анхальт, в результате погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Власти региона назвали произошедшее терактом, при этом наезд был совершен двумя автомобилями.