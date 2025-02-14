Преподаватель в российском колледже повалил студента на пол и попал на видео

В городе Большой Камень в Приморском крае преподаватель сделал замечание студенту и повалил его на пол. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина спорит со студентом. Когда последний садится за парту, сотрудник колледжа хватает его за грудки и сбрасывает вниз. За происходящим наблюдают одногруппники юноши.

Как утверждает Amur Mash, лектор сделал парню замечание, после потребовал покинуть аудиторию — тот отказался.

Сотрудники полиции заинтересовались произошедшим и организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске студент местного вуза избил преподавателя в общежитии. Тогда молодой человек связал педагогу ноги удлинителем и нанес ему несколько ударов. Парня удалось задержать.