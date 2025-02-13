ФСБ предотвратила теракт исламистов на вокзале в Пскове

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, который планировали совершить на железнодорожном вокзале Пскова. Все члены ячейки международной террористической организации, которые готовили атаку, были нейтрализованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Члены ячейки - граждане одной из стран Центральной Азии, уточняется в сообщении. Злоумышленники по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО готовились взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове.

« П о с л е т е р р о р и с т и ч е с к о й а т а к и р а с с ч и т ы в а л и п е р е п р а в и т ь с я з а р у б е ж - в о д н у и з с т р а н Б л и ж н е г о В о с т о к а » , - о т м е ч а ю т в Ц О С .

Подчеркивается, что в ходе операции по задержанию сотрудники ФСБ столкнулись с вооруженным сопротивлением со стороны террористов. И, как сообщается, «в результате они были нейтрализованы ответным огнем».

На прошлой неделе в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону были задержаны четыре женщины, которых подозревают в подготовке терактов.