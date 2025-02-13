В Башкирии 9-летняя девочка впала в кому после катания на тюбинге

В Стерлитамаке девятилетняя девочка впала в кому после катания на тюбинге - она ударилась головой о заградительное сооружение.

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Как рассказал главный врач Стерлитамакской ЦРБ Ильшат Яппаров, компьютерная томография головного мозга показала наличие эпидуральной гематомы правого полушария. У девочки был диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени и закрытый линейный перелом правой теменной кости.