В Башкирии 9-летняя девочка впала в кому после катания на тюбинге
В Стерлитамаке девятилетняя девочка впала в кому после катания на тюбинге - она ударилась головой о заградительное сооружение.
Как рассказал главный врач Стерлитамакской ЦРБ Ильшат Яппаров, компьютерная томография головного мозга показала наличие эпидуральной гематомы правого полушария. У девочки был диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени и закрытый линейный перелом правой теменной кости.
- Врач-нейрохирург Ахмет Абубакиров немедленно провел трепанацию черепа с удалением гематомы. Девочка пришла в сознание, сейчас жалоб нет, лечение продолжается, - рассказал главврач.