В блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли опасные бактерии

В блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» возле метро «Белорусская» нашли опасные бактерии — кишечную палочку. Об этом пишет «Shot Проверка» в Telegram.

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По информации канала, в кафе отравился один из посетителей, после чего в точку питания нагрянула проверка. В результате специалисты обнаружили, что в заведении не соблюдались условия хранения продуктов.

Авторы поста выяснили, что кафе «Братья Караваевы» на «Белорусской» уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушение. Однако в этот раз лавку закрыли на 60 дней.

Ранее жительница Москвы показала кишащую червями рыбу, которую она купила в одном из магазинов продуктовой сети «ВкусВилл». По словам женщины, стейки из нерки, в которых оказались паразиты, обошлись ей примерно в 1300 рублей. Предварительно, россиянка нашла в продукте анизакидов — возбудителей инфекции, которая сопровождается болями в животе и рвотой.