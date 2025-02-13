В российской школе началась давка после сообщений о минировании

Эвакуация учеников как минимум в одной из школ Уфы проводилась неорганизованно и привела к давке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, эвакуация проводилась «сразу в двух учебных заведениях - гимназии №1 и школе №41».

« П а н и к у ю щ и е ш к о л ь н и к и н е о р г а н и з о в а н н о й т о л п о й с п у с к а ю т с я к р а з д е в а л к а м » , - о т м е ч а е т к а н а л .

На кадрах, приведенных Shot, видно как дети пытаются пройти в раздевалку и взять верхнюю одежду, при этом у дверей образовалась толпа, слышны крики и визг.

В администрации Уфы уточнили, что причиной эвакуации учебных заведений стала информация о возможном минировании. Сообщения поступили на электронные почты гимназии № 1, школы № 41 и № 103, отмечает Ufa1.ru.

При этом, по данным издания, информация о наличии взрывных устройств в гимназии № 1 и школе № 103 не подтвердилась. Информация по 41-й школе уточняется.

Ранее более 100 человек, в том числе 89 детей, эвакуировали из здания детского сада в Арсеньеве, где из-за короткого замыкания начался пожар.