В российской школе началась давка после сообщений о минировании
Эвакуация учеников как минимум в одной из школ Уфы проводилась неорганизованно и привела к давке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, эвакуация проводилась «сразу в двух учебных заведениях - гимназии №1 и школе №41».
«Паникующие школьники неорганизованной толпой спускаются к раздевалкам», - отмечает канал.
На кадрах, приведенных Shot, видно как дети пытаются пройти в раздевалку и взять верхнюю одежду, при этом у дверей образовалась толпа, слышны крики и визг.
В администрации Уфы уточнили, что причиной эвакуации учебных заведений стала информация о возможном минировании. Сообщения поступили на электронные почты гимназии № 1, школы № 41 и № 103, отмечает Ufa1.ru.
При этом, по данным издания, информация о наличии взрывных устройств в гимназии № 1 и школе № 103 не подтвердилась. Информация по 41-й школе уточняется.
Ранее более 100 человек, в том числе 89 детей, эвакуировали из здания детского сада в Арсеньеве, где из-за короткого замыкания начался пожар.