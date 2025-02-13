Экстренно развернули самолет S7 из Новосибирска в Сочи
Самолет S7 из Новосибирска в Сочи экстренно развернули на ВПП. По словам пассажиров, капитан объявил о неисправности судна. В результате задержка рейса составила 2 часа, при этом на табло в аэропорту информация отсутствовала.
«Нам ничего не объяснили. Мы вышли на взлетную полосу, самолет разогнался, причем до достаточно серьезной скорости, и резко затормозил. Мы свернули с полосы и вернулись на стоянку. Капитан сделал объявление о какой-то технической неисправности, сказал, что требуется проверка. Мы вышли из самолета и вернулись в аэропорт», – цитирует Горсайт слова одной из пассажирок.
В результате задержки авиарейса пассажирам пообещали бесплатные напитки. Официальной информации об неисправности авиалайнера в аэропорту так и не появилось. Однако сегодня в связи с непогодой, сильной метелью и штормом, задерживается более десяти авиарейсов.