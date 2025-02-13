Экстренно развернули самолет S7 из Новосибирска в Сочи

Самолет S7 из Новосибирска в Сочи экстренно развернули на ВПП. По словам пассажиров, капитан объявил о неисправности судна. В результате задержка рейса составила 2 часа, при этом на табло в аэропорту информация отсутствовала.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

« Н а м н и ч е г о н е о б ъ я с н и л и . М ы в ы ш л и н а в з л е т н у ю п о л о с у , с а м о л е т р а з о г н а л с я , п р и ч е м д о д о с т а т о ч н о с е р ь е з н о й с к о р о с т и , и р е з к о з а т о р м о з и л . М ы с в е р н у л и с п о л о с ы и в е р н у л и с ь н а с т о я н к у . К а п и т а н с д е л а л о б ъ я в л е н и е о к а к о й - т о т е х н и ч е с к о й н е и с п р а в н о с т и , с к а з а л , ч т о т р е б у е т с я п р о в е р к а . М ы в ы ш л и и з с а м о л е т а и в е р н у л и с ь в а э р о п о р т » , – ц и т и р у е т Г о р с а й т с л о в а о д н о й и з п а с с а ж и р о к .

В результате задержки авиарейса пассажирам пообещали бесплатные напитки. Официальной информации об неисправности авиалайнера в аэропорту так и не появилось. Однако сегодня в связи с непогодой, сильной метелью и штормом, задерживается более десяти авиарейсов.