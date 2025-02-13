Штурм дома назначенного вором в законе Шакро Молодым попал на видео

Штурм дома назначенного смотрящим за Свердловской области от воров в законе криминального авторитета Марселя Гасанова попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание «КП».

На видео показано, как правоохранители перелезают через забор, забегают в дом и кладут всех находящихся внутри мужчин на пол.

По данным издания, спецназ нагрянул в коттедж Гасанова, расположенный вблизи берега озера Шарташ, 11 февраля.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.