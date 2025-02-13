Пассажира метро арестовали за спуск на рельсы на станции «Выхино»
Привлечен к ответственности 41-летний пассажир метрополитена, самовольно спустившийся на рельсы на станции «Выхино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Мужчина, находясь на платформе станции метро «Выхино», в нарушение правил пользования московским метрополитеном и требований транспортной безопасности, самовольно спустился на рельсы, после чего поднялся на платформу», – сказали в ведомстве.
Суд привлек мужчину к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности») и подверг его административному аресту сроком на шесть суток.
Также в прокуратуре Московского метрополитена напомнили, что за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тыс. руб. либо административный арест на срок до 10 суток.