Пассажира метро арестовали за спуск на рельсы на станции «Выхино»

Привлечен к ответственности 41-летний пассажир метрополитена, самовольно спустившийся на рельсы на станции «Выхино». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

« М у ж ч и н а , н а х о д я с ь н а п л а т ф о р м е с т а н ц и и м е т р о « В ы х и н о » , в н а р у ш е н и е п р а в и л п о л ь з о в а н и я м о с к о в с к и м м е т р о п о л и т е н о м и т р е б о в а н и й т р а н с п о р т н о й б е з о п а с н о с т и , с а м о в о л ь н о с п у с т и л с я н а р е л ь с ы , п о с л е ч е г о п о д н я л с я н а п л а т ф о р м у » , – с к а з а л и в в е д о м с т в е .

Суд привлек мужчину к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности») и подверг его административному аресту сроком на шесть суток.

Также в прокуратуре Московского метрополитена напомнили, что за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тыс. руб. либо административный арест на срок до 10 суток.