Смерть двоих человек при пожаре под Тверью оказалась убийством

Тверские следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по гибели двоих человек на пожаре в Бежецке.

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Напомним, "Российская газета" сообщала, что в Бежецке после тушения пожара в доме на Большой улице были обнаружены трупы мужчины и женщины. Еще один человек был госпитализирован с ожогами.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемы в его совершении установлен полицейскими и задержан.

По версии следствия, в подъезде дома мужчина зажигалкой поджег полимерный пакет, оставив его на деревянном полу. От этого загорелись деревянные конструкции дома. В результате два человека погибли.

Подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Место преступления детально осмотрено следователем и криминалистом, а также сотрудниками МЧС России и полиции. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.