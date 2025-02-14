Власти сообщили о массовой атаке ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу пять сел Белгородской области. О массовом ударе сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

« В с е л е М о к р а я Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов. В одном из домовладений разрушена стена», — рассказал он.

Село Герасимовка в Валуйском округе подверглось атаке БПЛА. Повреждения получил частный дом, пояснил чиновник. Лобовое стекло легкового автомобиля оказалось разбито в результате атаки дрона в селе Репяховка.

Еще в одном населенном пункте — селе Муром — из-за атаки беспилотника в жилом доме разбились окна, повреждения получили кровля и автомобиль.