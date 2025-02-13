В Красноярске на родившую в туалете школьницу завели дело об убийстве дочери

Следователи рассказали о важных нюансах уголовного дела, возбужденного накануне против ученицы девятого класса одной из школ Красноярска. 16-летнюю девушку подозревают в убийстве ее новорожденного ребенка.

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В среду девушку экстренно госпитализировали после преждевременных родов. По информации правоохранителей, ночью школьница на 22-й неделе беременности родила у себя дома в туалете недоношенную девочку и бросила тело в мусорный бак.

Девятиклассница рассказала, что в прошлом году встречалась с 18-летним парнем и забеременела от него. Родственникам о своем положении она не рассказала из боязни осуждения. При экстренных родах присутствовала мать школьницы, проинформировали в региональном главке СК. Его сотрудники тщательно изучили место преступления.

По словам девушки, новорожденная подавала признаки жизни. Экспертиза уже подтвердила, что ребенок не был мертворожденным. Дополнительные исследования помогут определить причину смерти младенца.

" С л е д о в а т е л и у с т а н а в л и в а ю т в о з м о ж н у ю п р и ч а с т н о с т ь м а т е р и с т а р ш е к л а с с н и ц ы к п р е с т у п л е н и ю " , - у т о ч н и л и в г л а в к е .

Как полагают правоохранители, парень, с которым встречалась школьница, не знал о ее беременности. Незадолго до родов они поссорились и расстались. Ему может грозить уголовное преследование за сексуальную связь с партнером до 16 лет (следователи выясняют, когда у пары начались отношения).

Расследование продолжается. Председатель СК запросил доклад по делу.