Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской
Гособвинение предлагает уменьшить сумму исковых требований по делу Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, более чем на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Савеловский суд Москвы, где рассматривается дело блогера.
Отмечается, что налоговые органы уточнили сумму исковых требований. Так, теперь с Блиновской просят взыскать 587 619 316 рублей. Изначально сумма составляла 918 908 197 рублей, подчеркнула защита Блиновской. Суд согласился с позицией государственного обвинения.
Также конкурсный управляющий Мария Ознобихина, которая участвует в уголовном процессе как третье лицо, обратилась в суд в рамках дела о банкротстве Блиновской с просьбой снять арест с имущества блогера для его последующей реализации. Однако суд отклонил ее ходатайство, мотивируя это окончательным решением по уголовному делу.
Напомним, что в 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму в 906 миллионов рублей, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Позже ФНС также закрыла юрлицо Блиновской после ее банкротства.