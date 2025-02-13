Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской

Гособвинение предлагает уменьшить сумму исковых требований по делу Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, более чем на 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Савеловский суд Москвы, где рассматривается дело блогера.

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Отмечается, что налоговые органы уточнили сумму исковых требований. Так, теперь с Блиновской просят взыскать 587 619 316 рублей. Изначально сумма составляла 918 908 197 рублей, подчеркнула защита Блиновской. Суд согласился с позицией государственного обвинения.

Также конкурсный управляющий Мария Ознобихина, которая участвует в уголовном процессе как третье лицо, обратилась в суд в рамках дела о банкротстве Блиновской с просьбой снять арест с имущества блогера для его последующей реализации. Однако суд отклонил ее ходатайство, мотивируя это окончательным решением по уголовному делу.

Напомним, что в 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму в 906 миллионов рублей, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Позже ФНС также закрыла юрлицо Блиновской после ее банкротства.