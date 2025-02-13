В Австрии могут освободить маньяка

Австрийский маньяк Йозеф Фритцль, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО) к 2026 году. Об этом заявила британскому изданию Mirror адвокат заключенного Астрид Вагнер.

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В мае 2024 года 89-летнего Фритцля перевели из психиатрической лечебницы для преступников в обычную тюрьму. Тогда суд решил, что маньяк больше не считается опасным, и содержать его в психиатрическом центре нет необходимости.

Австрийского маньяка Фритцля призвали освободить после признания неопасным

« М ы н а ч н е м ( с у д е б н у ю — п р и м . р е д . ) п р о ц е д у р у в м а р т е и б у д е м п р о с и т ь о б у с л о в н о - д о с р о ч н о м о с в о б о ж д е н и и , и е с л и с у д о т к л о н и т е е , м ы п о д а д и м а п е л л я ц и ю , а у ч и т ы в а я е г о с о с т о я н и е , я п о л а г а ю , ч т о о н б у д е т о с в о б о ж д е н к с л е д у ю щ е м у г о д у » , — с к а з а л а В а г н е р .

По ее словам, Фритцль считает, что на свободе его тепло встретят и устроят «большой праздник с музыкой». При этом адвокат отметила, что мужчина каждый день сожалеет о своих преступлениях.

Вагнер добавила, что родственники больше не хотят иметь дело с Фритцлем.

В апреле 2008 года мир узнал шокирующую историю маньяка Фритцля, который 24 года продержал свою родную дочь Элизабет в специально построенной бетонной камере в подвале собственного дома в городке Амштеттен в 130 км от Вены. Преступника обвинили в изнасиловании и незаконном пленении дочери, с которой он зачал семерых детей, один из которых не выжил.

Более 20 лет не только соседи семейства Фритцль, но и мать Элизабет были уверены, что в 1984 году девушка сбежала из дома с сектантами. Это подтверждало и письмо, написанное рукой Элизабет, в котором она просила не искать ее. Письмо продиктовал дочери отец.

Ранее сообщалось, что в России из колонии освободился один из самых лютых бандитов 90-х.