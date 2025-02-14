В Москве по делу Копайгородских арестовали новые активы семьи экс-мэра

Мещанский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о получении взятки и особо крупной растрате арестовал имущество семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и иных аффилированных с ним лиц. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, также продлен срок обеспечительных мер на ранее арестованные активы экс-чиновника.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста и продлении срока наложения ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее Копайгородскому Алексею Сергеевичу, в рамках расследуемого уголовного дела, с сохранением ранее наложенных судом запретов и ограничений", - говорится в сообщении.