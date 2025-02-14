В Москве по делу Копайгородских арестовали новые активы семьи экс-мэра

Мещанский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела о получении взятки и особо крупной растрате арестовал имущество семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и иных аффилированных с ним лиц. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, также продлен срок обеспечительных мер на ранее арестованные активы экс-чиновника.

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