В Татарстане осудили охотника, который по ошибке застрелил браконьера

Суд в Татарстане осудил на 1,5 года лишения свободы мужчину, который во время охоты случайно выстрелил в другого охотника. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по республике в Telegram-канале.

Инцидент произошел 9 августа 2024 года в поле у села Камаево в Менделеевском районе.

В ведомстве уточнили, что в ночное время группа браконьеров разделывала тушу лося. Они услышали шум проезжающей мимо машины и спрятались в кустах.

В автомобиле, пояснили в СК, ехал охотник с тепловизором. Он заметил движение в кустах, подумал, что там прячется животное и дважды выстрелил из карабина «Сайга». Пули попали в одного из браконьеров, мужчина скончался на месте происшествия.

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Суд признал стрелявшего виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.