В деле о гибели пяти детей в Красноярском крае произошел новый поворот

Мать пяти погибших детей из Красной Сопки Красноярского края Виктория Виноградова пришла в студию «Пусть говорят» и согласилась пройти полиграф, результаты которого раскрыли много нового об отношениях в семье. Видеозаписи программы доступны на сайте «Первого канала».

По словам полиграфолога Романа Устюжанина, Виноградова пытается выгораживать своего супруга Дмитрия и готова простить его за любые проступки. Эксперт заявил, что у матери погибших детей «существует маниакальная любовь к мужу».

При этом выяснилось, что Виноградовы уже почти два года как не являются супругами. Согласно официальной версии, причиной развода стало желание получить дополнительные пособия на детей, поскольку общий доход пары не позволял им попасть в категорию малообеспеченных.

« Р а з в о д б ы л с в я з а н н е с д е н е ж н ы м и п р о б л е м а м и , а с м е ж л и ч н о с т н ы м и о т н о ш е н и я м и » , — с к а з а л Устюжанин.

Его слова подтвердила и сама Виноградова, ответив утвердительно на вопрос о том, изменял ли ей муж. Однако, по ее словам, она начала так считать после того, как к ней пришла какая-то женщина и рассказала об изменах Дмитрия, но с тех пор она ее не видела. При этом сам мужчина клянется, что это не так. Также выяснилось, что Виноградова будучи матерью четверых детей трижды пыталась свести счеты с жизнью.

Еще один вопрос, который женщине задали на полиграфе, касался того, считает ли она, что в гибели ее детей виноваты ее родственники. Она ответила, что не думает так и полиграф показал, что это правда.

Напомним, что в 2024 году многодетная семья из Красноярского края оказалась в больнице с отравлением. Изначально предполагалось, что симптомы вызваны некачественными пельменями. Однако позже выяснилось, что накануне отец обработал дом дихлофосом. Медики смогли спасти родителей, но четверо их детей скончались. Вскоре после случившейся трагедии у пары родился пятый ребенок. Но через три месяца родители обнаружили мертвым и его. По предварительной информации, он захлебнулся рвотными массами в своей кроватке. В настоящее время его тело забрали на экспертизу. Также продолжается проверка по факту смерти первых четверых детей.