Адвокат: дочь убитого экс-мэра Самары не может поверить в его смерть

Дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова не может поверить в его смерть, пока нет тела.

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Об этом рассказал RT адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.

По его словам, 3 февраля женщину вызывали на допрос.

« В о ч е н ь р е д к и х с л у ч а я х , в о с о б ы х с л у ч а я х ГУФСИН может разрешить попрощаться с близким человеком. Такие случаи изредка бывают. В данном случае прощаться не с кем», — добавил Карномазов.

5 февраля стало известно, что бывшего мэра Самары застрелили вместе с женой, задержана их внучка. Ей предъявлено обвинение.