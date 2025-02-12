Адвокат: дочь убитого экс-мэра Самары не может поверить в его смерть
Дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова не может поверить в его смерть, пока нет тела.
Об этом рассказал RT адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.
По его словам, 3 февраля женщину вызывали на допрос.
«В очень редких случаях, в особых случаях ГУФСИН может разрешить попрощаться с близким человеком. Такие случаи изредка бывают. В данном случае прощаться не с кем», — добавил Карномазов.
5 февраля стало известно, что бывшего мэра Самары застрелили вместе с женой, задержана их внучка. Ей предъявлено обвинение.