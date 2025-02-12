Спасатели помогли доставить в больницу жителя Петербурга весом 300 кг

Спасатели помогли доставить в больницу жителя Санкт-Петербурга весом более 300 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

По данным ведомства, мужчину из квартиры на четвертом этаже дома на проспекте Луначарского эвакуировали с помощью спинального щита. Спасатели также помогли врачам разместить пациента в больнице.

Ранее похожая ситуация произошла в Москве. Мужчина весом 300 килограммов вызвал скорую помощь из-за жалоб на сердце, однако не смог выйти из своей квартиры. Спасатели убрали решетки с окон, поместили его в машину и госпитализировали. Позже СМИ писали, что пациент скончался.