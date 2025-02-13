В российском курортном городе произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

В российском курортном городе произошло землетрясение
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По словам местных жителей, особенно сильно толчки ощущались на верхних этажах многоэтажных зданий.

Ранее в среду, 12 февраля, в районе города Туапсе Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки произошли на глубине пять километров около 16:40 по московскому времени.

За сутки 13 февраля на камчатском вулкане Безымянный произошло 118 землетрясений. По словам специалистов, это говорит о скором извержении вулкана.

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