Скончалась поджигательница двух кафе в Воронеже

В реанимации одной из клиник Воронежа скончалась 20-летняя София Б., которая по указке мошенников подожгла два кафе. Об этом пишет портал «Новости Воронежа».

По данным портала, 28 января девушка подожгла кафе Buntaro в парке «Алые Паруса», а 29 января — заведение этой же сети на Плехановской улице.

Вторая акция, отметили журналисты, оказалась фатальной для поджигательницы — она получила ожоги 90% тела. Врачи 14 дней боролись за ее жизнь, но девушка все же скончалась.

При пожаре, возникшем в помещении кафе, пострадали две девушки — сотрудница заведения и посетительница. У них диагностировали ожоги 40% тела и 20% тела соответственно.

СК РФ возбудил дело по ч.3 ст. 30, п.п. «а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ. (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).