Суд освободил подозреваемого в мошенничестве основателя компании iSpring

Суд в Йошкар-Оле не поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте и освободил основателя компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщает ТАСС.

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Усков подозревается в мошенничестве с земельными участками в республике Марий Эл.

11 февраля вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве. Депутат заявил, что направит обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

Позднее Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела в отношении основателя iSpring.

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