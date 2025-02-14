Массовое отравление произошло в столичном хостеле

В московском хостеле «Гостиница РБК сервис» произошло массовое отравление. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил Mash.Все пострадавшие употребили готовую пищу, поставленную одним поставщиком. На данный момент пострадали около 50 человек, пятеро из них были госпитализированы, количество пострадавших может увеличиться.

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Как сообщил Telegram-канал, рабочие, занятые на строительстве жилого комплекса, вчера получили обед, состоящий из супа и курицы. Позже у всех начались симптомы отравления: рвота и диарея. На месте происшествия сейчас находятся несколько бригад скорой помощи, пять человек уже доставлены в больницу.

Пострадавшими оказались граждане Таджикистана и Узбекистана.Ранее ртутью отравилась шахматистка Умайганат Османова. Под ее шахматной доской во время соревнований обнаружили большое количество ртути. По неподтвержденным данным, вещество там появилось неслучайно — соперница Османовой за пару минут до начала турнира узнавала у организаторов, за каким столом будет сидеть шахматистка.