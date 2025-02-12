В Подмосковье вандал порубил топором автомобили на парковке

В подмосковном Видном неизвестный мужчина в маске порубил топором автомобили на парковке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в ночь на среду, 12 февраля, на улице Ермолинской. Точное количество поврежденных автомобилей, их марки не называются.

Действия вандала попали на камеры наблюдения. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на парковке торгового центра мужчина повредил топором стекла в 12 машинах, стоявших на парковке торгового центра.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.