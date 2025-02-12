Супруги из Германии жестоко убили украинок из-за желания заполучить ребенка

Беженцев из Украины насмерть забили молотком в Германии, чтобы забрать у них ребенка. Об этом сообщает RND.

27-летняя украинка с матерью и грудным сыном переехали в Германию в . Помощь им предложила немецкая семейная пара — 45-летняя женщина и ее 43-летний супруг. 6 марта они пригласили украинок в ресторан, где подсыпали пожилой женщине сильнодействующий седативный препарат. Когда ей стало плохо, немцы сказали, что отвезут ее в больницу, однако на самом деле вывезли к озеру и забили молотком.

Вернувшись, пара сообщила девушке, что у ее матери случился сердечный приступ. После этого они повторили свои действия с украинкой — подсыпали ей препарат в напиток, после чего вывезли к плотине и забили насмерть. Ребенка погибшей забрали супруги.

Через некоторое время правоохранители обнаружили тела убитых. Выяснилось, что пара давно хотела завести детей, но им не удавалось это сделать. Тогда женщина решила похитить его у украинских беженцев — она специально искала попавших в трудную ситуацию украинок в Сети и предлагала им «помощь».

В результате суд признал мужа и жену виновными в двойном убийстве и похищении ребенка, назначив им пожизненное тюремное заключение.