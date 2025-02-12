Бывшего следователя отправили в колонию за забитого стулом музыканта

В Омске 45-летнему бывшему следователю дали восемь лет колонии строгого режима за учиненную над 26-летним музыкантом расправу в одном из городских баров. Об этом в среду, 12 февраля, следственного комитета России (СКР).

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Как установил суд, в ночь на 25 мая 2023 года силовик отдыхал в компании двух друзей в одном из питейных заведений, за соседним столом сидел со своей девушкой и друзьями местный музыкант. Полицейский предложил девушке проследовать с ним в туалет и заняться сексом, но мужчина заступился за свою подругу. В этом его поддержали друзья. В драке полицейский быстро взял верх, а затем вооружился стулом и принялся избивать им и ногами соперника.

Медики быстро прибыли в заведение и доставили пострадавшего в городскую больницу, однако помочь ему не смогли — музыкант получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который забил своего знакомого табуреткой во время ссоры в одном из хостелов на севере Москвы.