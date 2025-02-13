Петербуржец три месяца жил с мертвым братом

В Санкт-Петербурге местного жителя увезли в психбольницу после того, как он прожил три месяца с мертвым братом. Мужчина не отдавал родственникам тело, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

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Сначала братья жили вместе с мамой. После смерти они начали странно себя вести — в квартире появились вещи с помойки и тараканы. А через некоторое время из жилища стал доноситься запах мертвечины.

Осенью 2024 года братья совсем перестали открывать двери. Один из них общался со всеми через щелку. В итоге двоюродная тетя догадалась, что лишилась одного племянника.

« С н о я б р я о н п е р е с т а л м е н я п у с к а т ь д о м о й . В ф е в р а л е м ы с д о ч к о й п р и е х а л и , п о - х о р о ш е м у е м у г о в о р и л и : „ С а ш е н ь к а , о т к р о й , п о ж а л у й с т а , м ы т о л ь к о А н д р е я п о х о р о н и м … “ » , — р а с с к а з а л а ж е н щ и н а .

Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и нашли там мумифицированное тело мужчины. Брата умершего петербуржца увезли в психиатрическую клинику.

Ранее в Москве сын пришел в квартиру отца и нашел его мумию. Он не общался с родителем с июня 2024 года.