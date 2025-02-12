Суд отправил под стражу москвичку, заказавшую убийство мужа за пять миллионов

Суд в Москве отправил под стражу 69-летнюю жительницу столицы, которая после конфликта заказала убийство своего мужа за пять миллионов рублей.

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Об этом в среду, 12 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С у д з а к л ю ч и л п о д с т р а ж у ж е н щ и н у , о б в и н я е м у ю в п р и г о т о в л е н и и у б и й с т в а с в о е г о м у ж а . В и н у о н а н е п р и з н а л а , п о к а з а н и я н е д а л а . В с у д е б н о м з а с е д а н и и о б в и н я е м а я в о з р а ж а л а п р о т и в и з б р а н и я е й м е р ы п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у и п р о с и л а и з б р а т ь е й д о м а ш н и й а р е с т , — р а с с к а з а л а Н е ф е д о в а .

Конфликт между московской пенсионеркой и ее мужем произошел в ходе деления совместного имущества. Женщина не хотела отдавать что-либо супругу, после чего решила обратиться к своему знакомому с просьбой собрать о нем информацию, после чего отравить. За это она обещала заплатить пять миллионов рублей. При этом соседи говорили, что семья вела тихий образ жизни, а также пара владела несколькими квартирами в Московской области.