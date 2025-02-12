Суд отправил под стражу москвичку, заказавшую убийство мужа за пять миллионов
Суд в Москве отправил под стражу 69-летнюю жительницу столицы, которая после конфликта заказала убийство своего мужа за пять миллионов рублей.
Об этом в среду, 12 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в приготовлении убийства своего мужа. Вину она не признала, показания не дала. В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просила избрать ей домашний арест, — рассказала Нефедова.
Конфликт между московской пенсионеркой и ее мужем произошел в ходе деления совместного имущества. Женщина не хотела отдавать что-либо супругу, после чего решила обратиться к своему знакомому с просьбой собрать о нем информацию, после чего отравить. За это она обещала заплатить пять миллионов рублей. При этом соседи говорили, что семья вела тихий образ жизни, а также пара владела несколькими квартирами в Московской области.