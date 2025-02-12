В харьковском ТЦК ударили ножом военного

Неизвестный ударил ножом бойца Вооруженных сил Украины на территории центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — «Газета.Ru») в Харькове.

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Об инциденте сообщила пресс-служба Харьковского ТЦК.

« В о в р е м я а т а к и п р е с т у п н и к и с п о л ь з о в а л г а з о в ы й б а л л о н ч и к и н а н е с в о е н н о с л у ж а щ е м у В С У н о ж е в о е р а н е н и е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в е д о м с т в а в с о ц с е т и F a c e b o o k ( в л а д е л е ц к о м п а н и я M e t a п р и з н а н а в Р о с с и и э к с т р е м и с т с к о й и з а п р е щ е н а ) .

На место приехали правоохранители и врачи. Пострадавшему оказали помощь. Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали, полиция ведет расследование.

9 февраля сообщалось, что под Киевом нашли преподавателя с переломом костей черепа, ранее задержанного сотрудниками центра комплектования. Согласно информации в соцсетях киевлян, утром 5 февраля мужчину остановили у Стрыйского рынка во Львове по дороге на работу, доставили в военкомат для обновления учетных данных и заставили его за два часа пройти военно-врачебную комиссию. Блогер Влад Кононов утверждает, что при этом пострадавший даже не посетил большинство врачей. Когда комиссия узнала о том, что преподаватель страдает от синдрома обструктивного апноэ сна, ее представитель сказал: «Если сейчас не беспокоит — значит, здоров».

Как писали украинские СМИ, позднее преподавателя нашли на обочине дороги под Киевом в критическом состоянии: у него обнаружили перелом костей черепа и отек мозга. Прохожий вызвал ему скорую. В ТЦК отрицают причастность к избиению мужчины. Там заявили, что при проверке документов выяснили, что он не состоял на воинском учете, хотя не имел права на отсрочку, так как в университете работал лаборантом. После прохождения медкомиссии он был признан годным к службе.