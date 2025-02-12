Женщина украла из магазина в Химках 20 пачек масла

Женщина украла 20 пачек масла из магазина на проспекте Мельникова в подмосковных Химках. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил Telegram-канал «Типичные Химки».

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Очевидцы сняли момент инцидента на видео: работники супермаркета догнали женщину и стали отбирать у нее сумку, наполненную маслом. В ответ на требования вернуть товар, злоумышленница начала оскорблять продавцов и бросать в них посторонние предметы.

Во время разборок женщина выронила украденные пачки масла. В итоге их собрали продавцы и вернули в магазин, написали в Telegram-канале.

В ноябре прошлого года неизвестный украл 231 плитку шоколада в одном из супермаркетов Москвы. Материальный ущерб составил 28,6 тысячи рублей.

31 октября 2024 года москвич украл из магазина 24 бутылки пива. Ему предъявили обвинение в преступлении средней тяжести. Позже мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.