В Мытищах задержали племянника Екатерины Варнавы

Племянник актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы Георгий подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, молодой человек должен был забрать деньги у обманутой женщины в Мытищах и передать их аферистам.

По информации канала, 87-летнюю пенсионерку убедили снять все деньги с банковских счетов и передать их курьеру, чтобы «спасти» их. Пожилая женщина отправилась в банк, где сотрудники раскусили аферу, убедили обманутую подождать и вызвали на место полицейских. После этого процесс передачи средств под контроль взяли оперативники.

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Под присмотром правоохранителей жертва встретилась с курьером, которым оказался 19-летний Георгий Варнава, и отдала ему 350 тысяч рублей. После этого молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Если подтвердится, что он знал о мошеннической сути происходящего, то ему будет грозить до 6 лет лишения свободы.