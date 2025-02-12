Заммэра российского города задержали из-за дела о взятке
В Ревде задержали заместителя мэра города Юлию Анциферову. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.
По данным издания, Анциферова занимается курированием земельных вопросов и муниципального имущества. Причина ее задержания официально не раскрывается, но, по предварительной информации, оно может быть связано с уголовным делом арестованного ранее бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
Об аресте Смирнова стало известно 24 января.