Заммэра российского города задержали из-за дела о взятке

В Ревде задержали заместителя мэра города Юлию Анциферову. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

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По данным издания, Анциферова занимается курированием земельных вопросов и муниципального имущества. Причина ее задержания официально не раскрывается, но, по предварительной информации, оно может быть связано с уголовным делом арестованного ранее бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Об аресте Смирнова стало известно 24 января.