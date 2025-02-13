Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жены экс-мэра Сочи

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) отказался рассматривать иск Янины Копайгородской, жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, о возвращении в зону специальной военной операции (СВО). В связи с этим отказом Копайгородская, находящаяся под следствием в Москве, обратилась в Луганский гарнизонный военный суд. Также бывший мэр намерен подать заявление в тот же суд.

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Копайгородская подала иск в МГВС в декабре 2024 года с просьбой признать незаконным приказ об увольнении из бригады боевого управления имени святого князя Владимира от 11 ноября 2024 года, однако судьи оставили его без рассмотрения. Они пришли к выводу, что ответчиком по делу должно быть не Министерство обороны, с которым у истца был заключен контракт, а воинская часть, находящаяся в Луганске. В эту часть Копайгородская была зачислена 1 августа на должность старшего офицера штаба, передает «Коммерсантъ».

Днем ранее в Московском городском суде уже продлили на три месяца домашний арест Копайгородской. Защита обвиняемой подавала ходатайство с просьбой об избрании меры пресечения для нее в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста. Однако суд эту просьбу не удовлетворил. На жену экс-мэра Сочи заведено дело об особо крупной растрате. Ранее на ее кредитный счет также наложили арест.