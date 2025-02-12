Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе

Самолет авиакомпании Binter, базирующейся на Канарских островах, подал сигнал бедствия в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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7 февраля пассажирский лайнер ATR 72 выполнял рейс из Фуэртевентуры в город Лас-Пальмас на острове Гран-Канария в Испании. Когда борт приступил к посадке и снизился до 1,8 тысячи метров, экипаж доложил об отказе одного из двигателей.

Пилоты объявили сигнал бедствия Mayday и решили садиться в аэропорту назначения. Несмотря на неисправность, приземление прошло благополучно.

Ранее самолет Tui совершил аварийную посадку в лондонском аэропорту Гатвик из-за столкновения с двумя лебедями. Птицы пробили фюзеляж воздушного судна и повредили лобовое стекло.