Замглавы УВД ВАО Бивол дал показание по делу экс-главы «Фонбета» Анохина

Заместитель начальника УВД по восточному административному округу столицы Сергей Бивол дал показание на фигурантов дела бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки на сумму в 60 миллионов рублей.

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Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в соцсети.

— Б и в о л д а л п о к а з а н и я н а ф и г у р а н т о в . О н з а к л ю ч и л д о с у д е б н о е с о г л а ш е н и е . П р е д в а р и т е л ь н о , и м е н н о о н и р а с с к а з а л с х е м у п е р е д а ч и в з я т к и в 6 0 м и л л и о н о в р у б л е й . С л е д с т в и е п л а н и р у ю т з а к о н ч и т ь ч е р е з 6 - 7 м е с я ц е в , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л Mash.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Бивола до 29 марта. Во время судебного заседания он просил о мере пресечения, не связанной с арестом. Мужчина утверждал, что сотрудничает со следствием и у него нет загранпаспорта.

Анохина задержали 29 января, его заподозрили в даче взятки сотруднику правоохранительных органов в размере 60 миллионов рублей. Задержание связывают с делом инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова. Анохин считался одной из самых влиятельных персон в российском футболе. Подробнее о его задержании — в отдельном материале «Вечерней Москвы».