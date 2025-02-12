Замглавы УВД ВАО Бивол дал показание по делу экс-главы «Фонбета» Анохина
Заместитель начальника УВД по восточному административному округу столицы Сергей Бивол дал показание на фигурантов дела бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки на сумму в 60 миллионов рублей.
Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в соцсети.
— Бивол дал показания на фигурантов. Он заключил досудебное соглашение. Предварительно, именно он и рассказал схему передачи взятки в 60 миллионов рублей. Следствие планируют закончить через 6-7 месяцев, — пишет Telegram-канал Mash.
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Бивола до 29 марта. Во время судебного заседания он просил о мере пресечения, не связанной с арестом. Мужчина утверждал, что сотрудничает со следствием и у него нет загранпаспорта.
Анохина задержали 29 января, его заподозрили в даче взятки сотруднику правоохранительных органов в размере 60 миллионов рублей. Задержание связывают с делом инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова. Анохин считался одной из самых влиятельных персон в российском футболе. Подробнее о его задержании — в отдельном материале «Вечерней Москвы».