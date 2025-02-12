Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила уверена, что ее отец и мать все еще живы. Как сообщает «АиФ», об этом заявил ее адвокат Андрей Карномазов.

Людмила Тархова сейчас отбывает наказание в колонии по делу о вымогательстве. По словам Карномазова, женщина тяжело восприняла новость о том, что родители могли погибнуть от рук дочери Екатерины.

« З н а ю , ч т о о н а н е в е р и т в т о , ч т о в н у ч к а у б и л а д е д а и б а б у ш к у . Л ю д м и л е с е й ч а с т я ж е л о . Н о о н а н а д е е т с я , ч т о р о д и т е л и ж и в ы » , — с к а з а л а д в о к а т .

Издание отмечает, что Людмила не единственная, которая считает, что экс-мэр и его супруга живы. Эту вероятность допускает и бывший адвокат женщины Александр Левит.

« С н а ч а л а в С М И с о о б щ а л о с ь , ч т о и х н а ш л и з а с т р е л е н н ы м и . П о т о м б ы л а и н ф о р м а ц и я , ч т о и х з а б и л и . П о т о м с т а л о и з в е с т н о , ч т о т е л н е т . Т а к ч т о в с е е щ е м о ж е т б ы т ь . М о ж е т б ы т ь , э т а и с т о р и я е щ е с л о ж н е е , ч е м с е г о д н я л ю д я м к а ж е т с я . М о ж е т б ы т ь , с н и м и в с е в п о р я д к е . М о ж е т б ы т ь , и х к т о - т о г д е - т о д е р ж и т , н о э т о у ж е н а г р а н и к о н с п и р о л о г и и » , — з а я в и л о н .

Среди наиболее необычных теорией есть и та, по которой Тархов инсценировал свою смерть и скрывается за границей. В частности, ее пересказывала самарский блогер Нина Богоевская, утверждая, что экс-мэр «готовился к эвакуации» из России. Криминалист Михаил Игнатов также допустил инсценировку, которая запутала следствие. Он обратил внимание на демонстративные проходы Екатерины с бочкой под камеру. Следы химии, обнаруженные в квартире, тоже могут свидетельствовать об этом

« З а ф и к с и р о в а н о , к а к о н а з а х о д и т с э т о й б о ч к о й , а к а к о н а е е в ы н е с л а ? Е с т ь т а к а я к а м е р а , г д е э т о б ы л о в и д н о ? Н е з н а ю , н е в и д е л , н и к т о н е в и д е л » , — о т м е т и л Игнатов.

Вместе с тем криминалист отмечает, что если убийство инсценировано, то у него должен быть крайне серьезный организатор. Он знает, как направить следователей по ложному пути и отвлечь от сути происходящего. По мнению Игнатова, сама Екатерина скорее всего не способна продумать и реализовать такую операцию.