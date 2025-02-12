«Папу могут прятать». В деле об убийстве экс-мэра Самары появились неожиданные подробности
Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила уверена, что ее отец и мать все еще живы. Как сообщает «АиФ», об этом заявил ее адвокат Андрей Карномазов.
Людмила Тархова сейчас отбывает наказание в колонии по делу о вымогательстве. По словам Карномазова, женщина тяжело восприняла новость о том, что родители могли погибнуть от рук дочери Екатерины.
«Знаю, что она не верит в то, что внучка убила деда и бабушку. Людмиле сейчас тяжело. Но она надеется, что родители живы», — сказал адвокат.
Издание отмечает, что Людмила не единственная, которая считает, что экс-мэр и его супруга живы. Эту вероятность допускает и бывший адвокат женщины Александр Левит.
«Сначала в СМИ сообщалось, что их нашли застреленными. Потом была информация, что их забили. Потом стало известно, что тел нет. Так что все еще может быть. Может быть, эта история еще сложнее, чем сегодня людям кажется. Может быть, с ними все в порядке. Может быть, их кто-то где-то держит, но это уже на грани конспирологии», — заявил он.
Среди наиболее необычных теорией есть и та, по которой Тархов инсценировал свою смерть и скрывается за границей. В частности, ее пересказывала самарский блогер Нина Богоевская, утверждая, что экс-мэр «готовился к эвакуации» из России. Криминалист Михаил Игнатов также допустил инсценировку, которая запутала следствие. Он обратил внимание на демонстративные проходы Екатерины с бочкой под камеру. Следы химии, обнаруженные в квартире, тоже могут свидетельствовать об этом
«Зафиксировано, как она заходит с этой бочкой, а как она ее вынесла? Есть такая камера, где это было видно? Не знаю, не видел, никто не видел», — отметил Игнатов.
Вместе с тем криминалист отмечает, что если убийство инсценировано, то у него должен быть крайне серьезный организатор. Он знает, как направить следователей по ложному пути и отвлечь от сути происходящего. По мнению Игнатова, сама Екатерина скорее всего не способна продумать и реализовать такую операцию.