Два человека скончались при пожаре в квартире в Ялте

В одном из поселков Ялты произошел смертельный пожар. Погибли два человека.

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Происшествие случилось в поселке Гаспра. Там возник пожар в квартире трехэтажного дома.

На место прибыли сотрудники МЧС. Они обнаружили горящие вещи на площади 12 квадратных метров. По итогу 25 человек и девять единиц техники справились с огнем, сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

Два человека в результате пожара скончались. Как уточнили в прокуратуре республики, одним из погибших оказался мужчина 1985 года рождения, личность второго пока устанавливается. Предварительно, они злоупотребляли алкоголем, передает ИА SevastopolMedia.