В МЧС высказались об отказывавшихся эвакуироваться с унесенной в море льдины рыбаках

В сахалинском МЧС негативно оценили ситуацию с рыбаками, которые отказывались эвакуироваться с унесенной в Охотское море льдины, без улова и снастей. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на представителя регионального ведомства.

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По словам собеседника издания, в результате всех недовольных все равно забрали со льдины — часть на спасательном судне, а часть перевезли волонтеры.

« В с е 1 3 9 ч е л о в е к с п а с л и , т а м н и к о г о н е о с т а л о с ь . С м о г л и [ р ы б а к и в з я т ь в е щ и ] , — с к а з а л о н и з д а н и ю . — Н е г а т и в н о о ц е н и в а е м [ с и т у а ц и ю с о т к а з ы в а в ш и м и с я э в а к у и р о в а т ь с я ] » .

Представитель МЧС добавил, что причиной инцидента стала совокупность факторов в виде сильного ветра и тонкого льда. В результате от села Мальки до устья реки Долинка пошла десятиметровая трещина. Он отметил, что жителям Сахалинской области приходят предупреждения об опасности пребывания на льду, однако рыбаки их игнорируют.

« Н а в е р н о е , у л о в в а ж н е е » , — з а я в и л и в в е д о м с т в е .

Ранее в сети появились кадры с дрейфующей льдины. На них видно около десяти рыбаков, стоящих на краю отколовшейся поверхности и ожидающих помощи. Также человек за кадром сообщает, что доброволец перевозит часть людей на сушу.

Об инциденте в Корсаковском районе стало известно утром 12 февраля. Изначально поступило сообщение о 300 заблокированных рыбаках, однако эта цифра не подтвердилась. В спасении участвовали сотрудники экстренных служб на автомобиле и моторной лодке. Кроме того, был задействован вертолет Ми-8. Отказывавшиеся эвакуироваться россияне аргументировали решение нежеланием терять улов и снасти.