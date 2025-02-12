16-летнего российского подростка избили до сотрясения мозга в туалете ТРК

В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка избили до сотрясения мозга в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Европолис». Об этом стало известно 78.ru.

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Россиянин вместе с друзьями прогуливался по магазинам. К компании подошли другие ребята. Один из сверстников предложил юноше пойти в туалет и поговорить. Парень не стал отказываться.

В уборной ТРК подростка жестоко избили. Старшеклассник с травмами и синяками вернулся домой, отец отвез его в больницу.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Отцу предложили провести юноше операцию по восстановлению носа, но он отказался, поскольку надеется, что все пройдет само.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове подростка с инвалидностью избили на камеру за желание завести друзей.