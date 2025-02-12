Самолет с пассажирами на борту экстренно сел через час после вылета из-за неисправности

Самолет региональной американской авиакомпании Republic Airways экстренно сел в Вашингтоне из-за неисправности. Об этом пишет портал The Aviation Herald.

8 февраля Embraer ERJ-175, на борту которого было 80 пассажиров, выполнял рейс из Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Майами, штат Флорида.

Когда лайнер поднялся до отметки 7,3 тысячи метров, экипаж доложил о проблеме с предкрылками и прекратил набор высоты. Пилоты решили сменить курс и приземлились в другой авиагавани Вашингтона, аэропорту имени Эдгара Даллеса, через час после вылета.

Пассажиров доставили в Майами на запасном самолете с пятичасовой задержкой. Неисправное воздушное судно оставалось на земле около 63 часов, а затем было перемещено в Индианаполис, штат Индиана.

Ранее в США частный джет солиста рок-группы Motley Crue Винса Нила столкнулся с другим самолетом. В результате один из пилотов не выжил.