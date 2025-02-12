Среди задержанных на Сицилии членов "Коза-Ностры" оказались много ее главарей

Беспрецедентная антимафиозная операция была реализована на Сицилии, где правоохранительные органы нанесли серьезный удар по знаменитой на весь мир криминальной организации "Коза ностра". Основная цель рейда: не допустить возрождение "Куполы" - главного управляющего органа мафии.

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В крупнейшей за последние 40 лет операции были задействованы более тысячи местных карабинеров, к которым также присоединились специалисты антимафиозного подразделения Палермо, кинологические службы, авиационная поддержка и другие силовые структуры страны.

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, рейд завершился задержанием свыше 180 подозреваемых, среди которых значатся несколько высокопоставленных членов "Коза ностры". Им вменяется широкий спектр преступлений: от участия в мафиозных структурах до покушения на убийство, рэкета, наркоторговли, незаконного оборота оружия и организации нелегальных онлайн-казино.

В 80-е - 90-е годы "Коза ностра" осуществляла широкий контроль над населенными пунктами Сицилии, занимаясь рэкетом предпринимателей и получая существенный доход от торговли наркотиками. Со временем правоохранительным органам удалось значительно подорвать влияние этой группировки, в результате чего лидирующие позиции в преступном мире заняла калабрийская "Ндрангета".

Тем не менее, "Коза ностра" сохраняет свое криминальное влияние, хотя и действует теперь иначе. Главари организации предпочитают решать конфликты дипломатическим путем, избегая привлечения внимания правоохранителей.

Организация также модернизировала методы управления: традиционные очные встречи заменили на координацию через защищенные каналы связи на смартфонах. Правоохранители установили, что даже находящиеся в заключении члены группировки имели доступ к мобильным телефонам, что позволяло им продолжать руководить организацией в удаленном режиме из тюрьмы. В настоящий момент полиция пытается получить доступ к зашифрованной переписке преступников.