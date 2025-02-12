Ученые из США опубликовали аудио с моментом взрыва на батискафе «Титан»

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обнародовало аудиозапись, на которой, по предварительным данным, можно услышать звук взрыва, произошедшего на батискафе «Титан». Об этом сообщили в РИА Новости.

Трагедия произошла в 2023 году. По мнению издания The Guardian, пассажиры батискафа, скорее всего, знали, что их ждет. Акустическая система безопасности вероятно предупреждала о трещинах в углеволоконном корпусе под большим давлением, но пилот не успел отреагировать и сбросить балласт. Из-за этого и есть уверенность в том, что пассажиры догадывались о надвигающейся смерти.

Затем компания OceanGate приняла решение о приостановке коммерческой деятельности после того, как погиб экипаж батискафа.

Стали известны последние слова погибшего экипажа батискафа «Титан»

Не так давно появились первые кадры взорвавшегося судна. Их показала исследовательская компания Pelagic Research Services. Поисковики обнаружили хвостовой конус с помощью дистанционно управляемого аппарата. На фотографии можно увидеть обломок батискафа на затуманенном дне северной части Атлантического океана.