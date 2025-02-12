Пьяная россиянка угрожала вонзить нож в собутыльника за неточное разделение алкоголя

В Московском районе Рязани задержали нетрезвую дебоширку, которая угрожала собутыльнику ножом из-за неточного разделения алкоголя. Об этом сообщает областное управление МВД.

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В правоохранительные органы обратился 69-летний мужчина. Пенсионер объяснил, что пришел в гости к своей 37-летней знакомой. Когда алкогольные напитки подошли к концу, хозяйка рассердилась на гостя за то, что он якобы неточно разделил остатки спиртного.

Нетрезвая женщина вспылила, схватила со стола нож и пригрозила ударить мужчину. Испугавшись, пенсионер выбежал из квартиры и позвонил в полицию. Стражи правопорядка утихомирили 37-летнюю нетрезвую женщину и доставили ее в отдел полиции. Известно, что ранее рязанка была судима за неуплату алиментов, ей грозит до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новосибирске будут судить мигранта, который изрезал подругу ножом на почве ревности. 41-летний иностранец встретил на улице сожительницу, между парой возникла ссора на почве ревности, в ходе конфликта мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им 23-летнюю возлюбленную. Девушка получила тяжелые травмы, ее удалось спасти. Иностранцу может грозить до 11 лет колонии.