Посредник дал показания на экс-сенатора Савельева, обвиняемого в убийстве

Посредник дела в отношении бывшего сенатора Дмитрия Савельева, который обвиняется в организации убийства своего бизнес-партнера, Юрий Нефедов якобы дал показания. По неподтвержденной информации, он подробно рассказал силовикам о «сотрудничестве» с экс-парламентарием.

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Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в соцсети.

— Юрий Нефедов, которого, по данным следствия, сенатор нанял для поиска киллера, рассказал, что, как, где, когда и за какую сумму Савельев предложил ему и другим «работу». Он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину, — пишет Telegram-канал Mash.

Во время одного из заседаний защита Нефедова сообщила, что у него есть тяжелое заболевание. Поэтому посреднику просили предоставить медицинский контроль, специальное диетическое питание и ежедневный прием лекарств.

В конце декабря Басманный районный суд Москвы продлил арест на 2,5 месяца Савельеву.

Что известно о бывшем сенаторе и обвинениях в его адрес — в материале «Вечерней Москвы».