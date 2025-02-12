В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутью

Информация о покупке пирожков с ртутью в магазине «Дикси» в Москве не соответствует действительности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в «Магните», который владеет сетью супермаркетов.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что отравившиеся ртутью мужчины якобы приобрели выпечку в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре. Отмечалось, что он располагается в том же здании, что и пекарня «Мельница», которую заподозрили в продаже опасных пирожков.

« И н ф о р м а ц и я о п о к у п к е н е к а ч е с т в е н н ы х п и р о ж к о в в м а г а з и н е " Д и к с и " н е с о о т в е т с т в у е т д е й с т в и т е л ь н о с т и . П о с т р а д а в ш и е н е з а х о д и л и в м а г а з и н " Д и к с и " и , с о о т в е т с т в е н н о , н е п р и о б р е т а л и в н е м п и р о ж к о в — о б э т о м с в и д е т е л ь с т в у ю т к а м е р ы н а б л ю д е н и я м а г а з и н а , к о т о р ы е п р е д о с т а в л е н ы в р а с п о р я ж е н и е п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в » , — з а я в и л и в « М а г н и т е » .

В компании подчеркнули, что по данным столичного Роспотребнадзора, пирожки могли купить в одной из точек общепита, которые работают в одном здании с «Дикси». Сеть супермаркетов находится на связи со всеми ведомствами и содействует установлению истинных причин произошедшего.