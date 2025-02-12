В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутью
Информация о покупке пирожков с ртутью в магазине «Дикси» в Москве не соответствует действительности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в «Магните», который владеет сетью супермаркетов.
Ранее Telegram-канал Shot заявил, что отравившиеся ртутью мужчины якобы приобрели выпечку в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре. Отмечалось, что он располагается в том же здании, что и пекарня «Мельница», которую заподозрили в продаже опасных пирожков.
«Информация о покупке некачественных пирожков в магазине "Дикси" не соответствует действительности. Пострадавшие не заходили в магазин "Дикси" и, соответственно, не приобретали в нем пирожков — об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», — заявили в «Магните».
В компании подчеркнули, что по данным столичного Роспотребнадзора, пирожки могли купить в одной из точек общепита, которые работают в одном здании с «Дикси». Сеть супермаркетов находится на связи со всеми ведомствами и содействует установлению истинных причин произошедшего.