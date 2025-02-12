В Москве банда расправилась с мужчиной после неудачной попытки его споить

В Москве банда жестоко расправилась с мужчиной после неудачной попытки его споить. Об этом сообщает столичный Следственный комитет (СК) в Telegram.

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Трое молодых людей организовали преступную группу в 2024 году. Они действовали по определенной схеме: так, один из них знакомился с людьми в Сети, приглашал в арендованную квартиру и спаивал. После этого к нему подтягивались другие участники для совершения преступления.

В январе один из молодых людей познакомился с москвичом и пригласил в арендованную квартиру на улице Академика Челомея. Когда стало понятно, что мужчина сохраняет бдительность, подошли остальные члены банды.

« Ф и г у р а н т ы у г о л о в н о г о д е л а у д е р ж и в а л и и д у ш и л и п о т е р п е в ш е г о , а к о г д а о н п о т е р я л с о з н а н и е , о ф о р м и л и ч е р е з е г о м о б и л ь н ы й б а н к к р е д и т н ы е д о г о в о р ы и п о х и т и л и л и ч н ы е в е щ и . О т п о л у ч е н н ы х п о в р е ж д е н и й м у ж ч и н а с к о н ч а л с я н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Злоумышленники с места происшествия скрылись, но их оперативно задержали. В ходе допросов они признали вину в убийстве, а также в совершении грабежей на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Ранее следователи столичного СК раскрыли убийство мужчины, совершенное в Зеленограде в 2014 году.