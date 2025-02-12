В Москве банда расправилась с мужчиной после неудачной попытки его споить
В Москве банда жестоко расправилась с мужчиной после неудачной попытки его споить. Об этом сообщает столичный Следственный комитет (СК) в Telegram.
Трое молодых людей организовали преступную группу в 2024 году. Они действовали по определенной схеме: так, один из них знакомился с людьми в Сети, приглашал в арендованную квартиру и спаивал. После этого к нему подтягивались другие участники для совершения преступления.
В январе один из молодых людей познакомился с москвичом и пригласил в арендованную квартиру на улице Академика Челомея. Когда стало понятно, что мужчина сохраняет бдительность, подошли остальные члены банды.
«Фигуранты уголовного дела удерживали и душили потерпевшего, а когда он потерял сознание, оформили через его мобильный банк кредитные договоры и похитили личные вещи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Злоумышленники с места происшествия скрылись, но их оперативно задержали. В ходе допросов они признали вину в убийстве, а также в совершении грабежей на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
Ранее следователи столичного СК раскрыли убийство мужчины, совершенное в Зеленограде в 2014 году.